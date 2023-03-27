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Иванов: Гончаренко - топовый тренер не только в России и Белоруссии. Он сможет работать с любым иностранным клубом

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что главный тренер клуба Виктор Гончаренко сможет работать с любым иностранным клубом.
Фото: ФК "Урал"
- Мне очень нравится сейчас тренировочный процесс в "Урале". Если раньше я мог что?то подсказать, тренеру сказать, то сейчас нет такой необходимости. Я считаю, что Виктор Гончаренко — один из топовых тренеров не только в России и Белоруссии. Он сейчас изучает язык, после этого сможет работать с любым иностранным клубом. Он профессионал своего дела.

Виктор Гончаренко возглавил екатеринбургскую команду уже по ходу текущего сезона. При нем "Урал" добрался до полуфинала Пути РПЛ Кубка России, где встречается с московским "Спартаком". Первый матч между соперниками, проходивший в Москве, завершился вничью 1:1. Ответная встреча состоится 4 апреля в Екатеринбурге. В РПЛ уральская команда занимает 10 строчку в турнирной таблице, набрав после 20 сыгранных матчей 25 очков. Контракт Гончаренко с "Уралом" рассчитан до 2024 года.

Источник: "Матч ТВ"


Урал Гончаренко Иванов Г
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