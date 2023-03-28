- На данный момент я не знаю ни о каком интересе ко мне со стороны турецких и венгерских клубов. Может, мои агенты в курсе этого. Но у меня нет никакой информации об этих слухах. Я хочу остаться в "Краснодаре" и сосредоточиться на выступлениях за эту команду и дальше. Это мой текущий клуб. В будущем посмотрим, что может произойти, - приводит комментарий Рамиреса Sport24.
Левый защитник из Эквадора Кристиан Рамирес, являющийся обладателем российского паспорта, пополнил состав "Краснодара" зимой 2017 года. С того момента футболист провел 174 поединка за южный коллектив, в которых сумел отметиться 3 голами, а также смог 14 раз ассистировать своим партнерам. В этом сезоне на счету Кристиана 2+4 по системе гол плюс пас в 26 играх в различных турнирах. Контракт защитника с "быками" рассчитан до конца июня 2025 года. Ранее различные источники сообщали о том, что в услугах игрока заинтересован ряд клубов из Европы. В августе Рамиресу исполнится 29 лет. "Краснодар" после 20 туров располагается на 8-й строке, имея в своем активе 29 очков.
Рамирес: я не знаю ни о каком интересе ко мне со стороны других клубов. Хочу остаться в "Краснодаре"
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес высказался по поводу своего будущего.
Фото: РПЛ