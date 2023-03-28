– Сожалею, что Талалаев ушел. Это перспективный специалист, у которого есть будущее. Он обязательно найдет работу. А вот люди, которые его приглашали, в этом деле практически ничего не понимают. Если человека принимают на три месяца, то, видимо, ничего неизвестно о его возможностях и потенциале. Команда как была на последнем месте, так и осталась. Значит, уходите вместе с тренером, ведь вы взяли этого сотрудника. Что касается испанца, то в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами, – приводит слова Игнатьева "РИА Новости".
28 марта 45-летний уроженец Барселоны Жозеп Клотет был официально утвержден в должности нового главного тренера "Торпедо". Пресс-служба черно-белых не раскрывает продолжительность соглашения. По сведениям СМИ, контракт подписан на 2,5 года. В воскресенье, 2 апреля, "Торпедо" сыграет на выезде с "Ростовом" в рамках 21-го тура чемпионата России.
Ранее Клотет возглавлял итальянские команды "Брешиа" и СПАЛ. После 2/3 турнирной дистанции "Торпедо" с 10 очками является безоговорочным аутсайдером РПЛ, замыкая таблицу.
Игнатьев – о назначении Клотета в "Торпедо": в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами
Бывший вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отреагировал на назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"