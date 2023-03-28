Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Грузия
19:00
НорвегияНе начат
Швейцария
21:45
ИзраильНе начат
Румыния
21:45
БеларусьНе начат
Шотландия
21:45
ИспанияНе начат
Уэльс
21:45
ЛатвияНе начат
Турция
21:45
ХорватияНе начат
Косово
21:45
АндорраНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
21:45
БельгияНе начат
П1 1.87X 3.7П2 4.2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Игнатьев – о назначении Клотета в "Торпедо": в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отреагировал на назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"
– Сожалею, что Талалаев ушел. Это перспективный специалист, у которого есть будущее. Он обязательно найдет работу. А вот люди, которые его приглашали, в этом деле практически ничего не понимают. Если человека принимают на три месяца, то, видимо, ничего неизвестно о его возможностях и потенциале. Команда как была на последнем месте, так и осталась. Значит, уходите вместе с тренером, ведь вы взяли этого сотрудника. Что касается испанца, то в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами, – приводит слова Игнатьева "РИА Новости".

28 марта 45-летний уроженец Барселоны Жозеп Клотет был официально утвержден в должности нового главного тренера "Торпедо". Пресс-служба черно-белых не раскрывает продолжительность соглашения. По сведениям СМИ, контракт подписан на 2,5 года. В воскресенье, 2 апреля, "Торпедо" сыграет на выезде с "Ростовом" в рамках 21-го тура чемпионата России.

Ранее Клотет возглавлял итальянские команды "Брешиа" и СПАЛ. После 2/3 турнирной дистанции "Торпедо" с 10 очками является безоговорочным аутсайдером РПЛ, замыкая таблицу.


Торпедо Игнатьев Б. Талалаев Клотет
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сборные России и Беларуси не будут допущены к Олимпийским играм-2024
Орлов: как кто-то мечтал построить коммунизм, так и у Галицкого утопическая идея с 11 воспитанниками в составе 1
Экс-президент Аргентины Макри: я не был знаком с Эмилиано Мартинесом, но попросил разрешения поцеловать его в ногу 2
Игнатьев – о назначении Клотета в "Торпедо": в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами 1
Широков: с Дзюбой надо было разговаривать по продлению в "Зените". Но делать это задолго до конца контракта и грамотно
Тукманов: надо понять, кто рекомендовал Клотета в "Торпедо", кто будет потом нести за это ответственность 1 эксклюзив
Ловчев – о фразе Карпина про работу в сборной: аудитория и, на мой взгляд, игроки считывают одно – тебе команда похрену 2
Президент "Торпедо" Савин: у Клотета большой опыт работы в Англии, Италии, Испании. Именно в таком тренере мы нуждаемся
Широков: поражение от 2DROTS – нехорошая история для ЦСКА. Тем более "армейцы" играли практически основным составом 2
Уткин – о новом тренере "Торпедо": красивое имя, мне нравится. Жопеп Клозет 3
Пресс-служба "Локомотива": решение об участии Баринова в матче с "Пари НН" будет принято медицинским штабом перед игрой
"Боруссия" Дортмунд намерена предложить новый контракт Беллингему на улучшенных условиях
Билялетдинов: рекомендую не перехваливать Пиняева. Русский Месси в итоге пропал
Клотет – о назначении в "Торпедо": будем стремиться создать крепкую взаимосвязь между нашими игроками и болельщиками
Широков: в матче с "Локомотивом" у "Краснодара" на поле вышли девять иностранцев. Не очень понимаю стратегию клуба 4