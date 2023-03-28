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Полузащитник "Оренбурга" Вера не исключил перехода в "Зенит"

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Хавбек "Оренбурга" Лукас Вера не стал исключать возможного трансфера в стан питерского "Зенита" в том случае, если аргентинцу поступит предложение от лидера и действующего чемпиона РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
– Согласился бы я на переход в "Зенит", если бы позвали? Сейчас мне все нравится в "Оренбурге": команда, партнеры, город. В конце сезона, если поступит предложение, можно будет поговорить о будущем, – приводит слова аргентинца Sport24.

Лукас Вера перебрался в "Оренбург" из аргентинского "Ланоса" прошлым летом. В 21 игре текущего сезона 25-летний полузащитник записал на свой счет пять ассистов и отметился единственным забитым мячом. Действующее соглашение между сторонами заключено до конца сезона-2023/24.

Благодаря победе в последнем туре над "Спартаком" в родных стенах со счетом 2:0 команда Марцела Лички поднялась на седьмую строчку в таблице РПЛ. На счету южноуральского коллектива 31 очко по итогам 2/3 пройденной дистанции. Отставание от четвертого места насчитывает всего четыре балла.

2 апреля в рамках 21-го тура чемпионата России "Оренбург" в Самаре встретится с "Крыльями Советов".


Зенит Оренбург Вера
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