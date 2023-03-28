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Хавбек сборной Ирака Рашид: не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ. Российский футбол сильный

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Иракский футболист португальской "Визелы" Осама Рашид рассказал о том, хотел бы ли он попробовать своим силы в РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Я сейчас играю за португальский клуб. Не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ, я бы хотел поиграть у вас в чемпионате. Российский футбол сильный, красивые стадионы, европейский уровень, - приводит слова игрока "РБ Спорт".

Центральный хавбек Осама Рашид пополнил состав португальской "Визелы" зимой 2022 года. С того момента иракский футболист провел за португальский коллектив 25 игр, в которых не отметился какими-либо результативными действиями. Больше всего матчей Осама провел за другой клуб из Португалии "Санту-Клару" (123 встречи, 25 голов и 15 ассистов). Контракт Рашида с "Визелой" рассчитан до конца июня этого года. На счету иракского хавбека 1 гол в 23 поединках за свою национальную сборную. В спарринге с Россией (0:2) Осама вышел в основе своей команды и отыграл все 90 минут. В январе Рашиду исполнился 31 год.


Сборная Ирака
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