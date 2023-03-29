- Мог ли я когда-нибудь уйти из "Динамо"? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, Семин звал в "Динамо" Киев, были предложения от топов РПЛ. В "Локомотив" звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в "Динамо". Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в "Зенит", чуть попозже был "Спартак". В Европу всерьез никогда не звали, - передает слова Шунина Sports.ru.
36-летний голкипер Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо" и всю карьеру действующего игрока провел в составе бело-голубых. Всего на счету вратаря 339 матчей за столичный клуб во всех турнирах, в которых он пропустил 370 голов; 120 матчей Шунин завершил без пропущенных мячей. Также в активе голкипера есть выступления за национальную сборную России, в которой Антон сыграл 15 матчей, пропустив при этом 15 голов и 5 встреч завершив "всухую".
Шунин: меня звали из "Динамо" в "Зенит", в "Спартак", в "Локомотив" с 10-кратной зарплатой
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о трансферных вариантах, связанных с другими клубами.
Фото: ФК "Динамо"