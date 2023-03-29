- Костя вернулся, с ним все отлично, вчера уже принял участие в тренировке "Динамо", все в рабочем процессе. Свои минуты в сборной он уже получил, считаю, что вызывают — уже хорошо. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность в клубе. К сборной потихоньку привыкает, - приводит комментарий Сафонова "РБ Спорт".
Центрфорвард "Динамо" Константин Тюкавин поучаствовал в спаррингах с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В Тегеране россиянин вышел на 12 минут, а с иракской сборной Валерий Карпин выпустил нападающего на 19 минут. На счету Тюкавина 3 поединка за национальную команду. Пока в его активе нет забитых мячей. Отметим, динамовец сумел отметиться 6 голами в 12 играх за российскую сборную u-21.
В этом сезоне Константин провел за московский коллектив 28 встреч, в них форвард забил 9 голов, а также смог отдать 3 голевые передачи своим партнерам. Игрок тратит на гол в среднем 133 игровые минуты. В июне Тюкавину исполнится 21 год. В 21 туре дружина Славиши Йокановича на своем домашнем поле примет "Сочи" Курбана Бердыева.
Агент Тюкавина: вызывают в сборную — уже хорошо. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность в клубе
Агент российского форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался по поводу вызова игрока в сборную, а также назвал цели на оставшийся отрезок сезона.
Фото: ФК "Динамо"