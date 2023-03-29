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Глава судей РФС Каманцев объяснил возвращение Мешкова к работе в РПЛ

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Руководитель судейского департамента РФС Павел Каманцев объяснил возвращение арбитра из Димитрова Виталия Мешкова к работе на матчах РПЛ.
Фото: РФС
– Большое количество матчей в короткий промежуток времени заставляет нас использовать большое число арбитров, при этом мы не можем рассчитывать в поле на Сергея Карасева, который немного приболел. Поэтому возвращается Виталий Мешков и Владислав Безбородов. Молодые арбитры, которые показали неплохой уровень работы, например Рафаэль Шафеев, также получили назначения, – цитирует Каманцева "СЭ".

Напомним, Виталий Мешков не получал назначений на игры чемпионата и Кубка России после своей грубой ошибки в концовке встречи 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" (2:2). Тогда на последних минутах арбитр дал преждевременный свисток, который повлек за собой отмену гола нападающего красно-белых Александра Соболева. Этот мяч, забитый спустя доли секунды после свистка, мог стать для команды Гильермо Абаскаля победным.

5 апреля Мешков вернется к работе на ответном матче Кубка России между московским ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов". Он вошел в бригаду арбитра из Санкт-Петербурга Артема Любимова и будет работать на VAR.


Каманцев Мешков РФС
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