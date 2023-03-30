- Провести матч Россия — Китай — отличная идея! Совсем недавно в Москву на несколько дней прилетал президент Китая. Наверное, политический момент тут тоже присутствует. Эта страна для нас в какой-то степени дружественная. Футбол объединяет народы, так было всегда.
Ранее о переговорах с китайской стороной сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Также в СМИ появлялась информация, что Китай отказался от товарищеского матча со сборной России из-за нежелания проводить игры с какой-либо страной.
Сборная России продолжает отбывать бессрочную дисквалификацию со стороны ФИФА и УЕФА и не имеет права участвовать в официальных международных матчах, проводя товарищеские и контрольные встречи с командами азиатского региона.
Источник: "Чемпионат"
Шишкин: провести матч Россия - Китай - отличная идея! Футбол объединяет народы, так было всегда
Бывший защитник сборной России Роман Шишкин высказался за проведение товарищеского матча с Китаем.
Фото: "Чемпионат"