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Ларин: Цымбаларь был главным юмористом в "Спартаке". Уборщица на базе хотела уволиться из-за него

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Бывший массажист "Спартака" Николай Ларин поделился воспоминаниями о забавном случае с полузащитником красно-белых Ильей Цымбаларем.
Фото: "Чемпионат"
- Главным юмористом в "Спартаке" был Илья Цымбаларь. От него постоянно надо было чего-то ждать. Однажды к Романцеву на базе в Тарасовке обратилась уборщица: "Олег Иванович, я увольняюсь, такое терпеть уже невозможно!" Она попросила Романцева пройти в комнату, где жил Цымбаларь и где женщина проводила уборку. Приходят. На подушке лежит какашка. Разве что не пахнет...

Илья Цымбаларь, являющийся уроженцем "Одессы", выступал за московский "Спартак" с 1993 по 2000 год. Всего за красно-белых центральный полузащитник сыграл 204 матча, в которых забил 54 гола и сделал 40 результативных передач. Цымбаларь в составе "Спартака" стал шестикратным чемпионом России. Также футболист выступал за московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи". После завершения игровой карьеры полузащитник работал тренером в "Нижнем Новгороде", "Шиннике" и "Химках". Цымбаларь скончался в 2013 году в возрасте 43 лет.

Источник: "РБ Спорт"


Ларин Спартак Цымбаларь
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