"Дедлайн рабочей группы по УЕФА и Азии? Жизнь сложнее. Конечно, хотелось бы конкретный дедлайн. Но не все зависит от нас. Нам надо решить - шашечки или ехать. Основная задача - участие в отборе на чемпионат мира-2026. Пока время для этой задачи есть. Ориентировочно, должны определиться весной. Мы работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол", - цитирует Дюкова пресс служба РФС.
Напомним, сегодня, 30 марта состоялось заседание исполкома РФС. По причине отстранения национальной сборной и российских клубов от участия в официальных международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, Федерация рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. На данный момент озвучена задача для национальной сборной России непременно стартовать в квалификации к ближайшему мировому первенству, которое состоится в 2026 году.
Дюков: работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол, но не все зависит от нас
Глава РФС Александр Дюков рассказал о сроках принятия решения о переходе Федерации из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: "РБ-Спорт"