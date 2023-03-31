- Популярнее обычного футбола медийный не станет, но он более популярен у молодежной аудитории. Медийный футбол дает огромное количество контента вокруг себя, а молодежь это любит. В РПЛ играют и играют, редко что-то происходит. Есть Дзюба, Карпин, Мостовой, конфликты – это редкость.
Ранее во время паузы на матчи сборных несколько клубов Российской Премьер-Лиги проводили товарищеские матчи с командами Медиалиги. Так, например, ЦСКА сыграл с 2DROTS на своем стадионе и потерпел поражение со счетом 0:2. На той встрече присутствовали более 20 тысяч зрителей, что примерно в два раза больше, чем на последнем официальном матче армейцев в РПЛ с санкт-петербургским "Зенитом" (1:0). Матч со сборной Медиалиги провели самарские "Крылья Советов". Победу одержал клуб РПЛ 4:0.
Источник: "РБ Спорт"
Президент Fight Nights: популярнее обычного футбола медийный не станет, но он более популярен у молодежной аудитории
Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался о популярности медиафутбола, заявив, что тот не станет популярнее обычного.
Фото: FC 1X FIGHT NIGHTS