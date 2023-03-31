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Судья Кукуян: с Джикией орали друг на друга во время матча с "Зенитом". Он понесся на меня, хотел желтую ему дать

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Судья Павел Кукуян рассказал об эмоциональном разговоре с защитником "Спартака" Георгием Джикией во время матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
- Он лидер, это чувствуется. Может одним взглядом, одним движением показать, что нужно делать. И никто из команды не оспорит его требование. С тем же Джикией и такое было — орали друг на друга. Недавно совсем, когда в конце прошлого года они с "Зенитом" играли. Игроки "Спартака" штрафной хотели, а Джикия вдруг понесся на меня. Смотрю и думаю: "Тебе желтую прямо сейчас дать или подождать еще?"

Георгий Джикия - капитан московского "Спартака", иногда исполняющий соответствующие обязанности и в сборной России. Защитник защищает красно-белые цвета с 2017 года. Вместе со "Спартаком" Джикия выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России по одному разу.

Матч, о котором говорит Павел Кукуян, состоялся 15 мая 2022 года в Москве. Встреча 29-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" завершилась вничью 1:1. В составе москвичей забитым мячом отметился Александр Соболев, поразивший ворота гостей на 49-й минуте. "Зенит" сумел сравнять счет на 91-й минуте усилиями полузащитника Андрея Мостового, реализовавшего 11-метровый удар.

Источник: Sports.ru


Кукуян Спартак Зенит
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