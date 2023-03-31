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Шмаров: кто будет пить пиво на стадионах при Fan ID? Надо отменить паспорта болельщиков

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Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионы РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Стоит ли возвращать пиво на российские стадионы? А кто его будет пить при Fan ID? Надо отменить паспорта болельщиков и разрешить продажу пива на стадионах, - передает слова Шмарова "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что одной из мер по возможному изменению системы цифровых паспортов болельщиков Fan ID, которые рассматривает правительство Российской Федерации, является возвращение продажи пива на стадионы чемпионата России.

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РПЛ РФС Шмаров Fan ID
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