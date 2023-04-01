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Глебов - о новом тренере "Торпедо": не знаю, кто это. Может быть, по телевизору покажут и мы посмотрим

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов признался, что ничего не знает о новом главном тренере "Торпедо" Жозепе Клотете.
Фото: РИА Новости
- Пеп Клотет? Не знаю, кто это. Может быть, по телевизору покажут и мы посмотрим, кто это. Нам всегда тяжело даются игры с командами, которые находятся в нижней части таблицы. Будем разговаривать об этом, чтобы не было никакой недооценки. Мы должны быть готовы даже не на 100%, а на 200%.

45-летний испанский специалист Жозеп Клотет возглавил московское "Торпедо" на этой неделе, придя на смену предыдущему главному тренеру Андрею Талалаеву, который, по информации СМИ, покинул пост по собственному желанию. Испанец до "Торпедо" никогда не работал наставником клуба высшей лиги, работая только в итальянских "Брешии" и "СПАЛе". Также Клотет накопил опыт работы ассистентом главного тренера в ряде клубов Испании, Швеции и Норвегии.

"Ростов" сыграет с "Торпедо" в 21-м туре РПЛ уже завтра, 2 апреля.

Источник: "Матч ТВ"


Ростов Торпедо Клотет Глебов
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