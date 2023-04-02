- Выбыл ли "Спартак" из чемпионской гонки? Не хочу об этом говорить. Наша цель остается прежней — выигрывать все игры. И в Кубке, и в чемпионате, - приводит комментарий Маслова "СЭ".
Вчера "Спартак" не сумел выиграть 2-й матч подряд в РПЛ. Дружина Гильермо Абаская разошлась миром с "Ахматом" (0:0). Столичный коллектив имел преимущество и создал ряд моментов, но где-то не хватило точности, в где-то отлично проявил себя голкипер грозненцев Гиорги Шелия. Напомним, что в предыдущем туре "Спартак" проиграл в гостях "Оренбургу" Марцела Лички (0:2). Теперь команда отстает от "Зенита", идущего на 1-й строчке, на 10 очков. Также свой отрыв от москвичей может увеличить "Ростов", если обыграет "Торпедо".
Маслов: выбыл ли "Спартак" из чемпионской гонки? Не хочу об этом говорить. Наша цель - выигрывать все игры
Российский футболист "Спартака" Павел Маслов высказался по поводу борьбы за чемпионство с "Зенитом".
Фото: "СЭ"