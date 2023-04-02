"Победа "Зенита" над "Уралом" получилась очень красивой, особенно меня порадовал Сергеев. Соперник выглядел очень достойно, держали мяч, здорово и организованно оборонялись. Гончаренко сделал очень хорошую команду, крепкую. Им было трудно забить. Но "Зениту" это удалось, благодаря появлению на поле Сергеева", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
Благодаря дублю Ивана Сергеева, вышедшего на замену на 68-й минуте, "Зенит" выиграл у "Урала" в матче 21-го тура РПЛ (2:0). Таким образом коллектив Сергея Семака сохранил отрыв в 7 очков от второго места. 27-летний нападающий Сергеев перешел в "Зенит" в январе прошлого года из самарских "Крыльев Советов". В этом сезоне россиянин забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач в 25 матчах за "сине-бело-голубых".
Орлов: Гончаренко сделал очень хорошую команду, крепкую. "Зениту" было трудно им забить
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов повел итоги матча "Зенит" - "Урал" в 21-м туре РПЛ (2:0).
Фото: "Спорт День за Днем"