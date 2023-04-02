- Можно сказать, что "Зенит" уже чемпион на 90 процентов: у команды Семака хороший отрыв. Многие ожидали от "Спартака" лучшего выхода после зимней паузы, но, видимо, что-то у команды во время сборов не получилось — плохо поработали. Всё это сказывается: в футболе мелочей не бывает.
После зимней паузы в чемпионате России "Зенит" и "Спартак" провели по четыре матча. Сине-бело-голубые потерпели одно поражение от ЦСКА и одержали три победы. Красно-белые проиграли "Оренбургу" и не смогли одержать победу над "Уралом" и "Ахматом" в домашних матчах. В турнирной таблице между "Зенитом" и "Спартаком" после 21 сыгранного матча 10 очков отрыва в пользу петербуржцев, которые, набрав 51 очко, также опережают "Ростов", идущий вторым, на семь баллов.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин: "Зенит" чемпион уже на 90 процентов. "Спартак" плохо поработал на сборах
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил уверенность, что "Зенит" почти гарантированно станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: ТАСС