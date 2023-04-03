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Полоз и "Ростов" возобновили переговоры по новому контракту

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Российский футболист Дмитрий Полоз может продолжить выступать за "Ростов" в следующем сезоне.
Фото: РИА "Новости"
По сведениям СМИ, "Ростов" и 31-летний россиянин Дмитрий Полоз, выступающий на позиции нападающего, снова ведут переговоры о пролонгации соглашения. Ранее различные источники сообщали о том, что игрок и клуб были близки к договоренности, но позже приостановили переговоры. Сам Дмитрий в интервью заявлял, что пока никто ему не предлагал новый договор.

Дмитрий Полоз вернулся в стан "Ростова" летом 2020 года. В этом сезоне футболист сумел отметиться 9 забитыми голами в 24 встречах за дончан. Договор Дмитрия с южным коллективом рассчитан до конца июня 2023 года. В июле Полозу исполнится 32 года.

Источник: "РБ Спорт"


Полоз Ростов
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