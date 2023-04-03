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Личка: никто не сможет помешать "Зениту" выиграть титул

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Наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился своей точкой зрения на чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
- Можем поздравить "Зенит" с победой в чемпионате? Да. "Зенит" — чемпион. Никто не сможет помешать команде выиграть титул. За второе место будут биться "Ростов" и "Спартак", возможно, еще ЦСКА и "Динамо" включатся в битву за серебро, - приводит мнение Лички "Матч ТВ".

"Зенит" благодаря победе над "Уралом" (2:0) сумел увеличить свой отрыв от "Спартака", являющегося главным преследователем петербуржцам по итогам первой части сезона. Теперь столичный коллектив отстает от "Зенита" на 10 очков. Теперь роль ближайшего преследователя дружины Сергея Семака на себя взял "Ростов", который отстает от действующего чемпиона на 7 баллов. Дончанам еще предстоит на своей домашней арене принять "Зенита" в 23 туре национального первенства. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга уже четыре года подряд досрочно завоевывает золотые медали РПЛ. Если клуб сможет финишировать на первом месте и в этом сезоне, но получит на свою эмблему вторую звезду.


Зенит Ростов Спартак Личка Оренбург
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