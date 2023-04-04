- Бибрас — мой самый близкий друг. Вместе с ним мы делали отличную работу в сборной Израиля. Желаю ему только всего самого лучшего! Я буду рад увидеть Бибраса где угодно, даже в "Динамо". Но у него есть свои цели, о которых я вам не могу сказать.
Ранее стало известно, что бывший израильский полузащитник казанского "Рубина" и московского ЦСКА Бибрас Натхо объявил о завершении профессиональной игровой карьеры. Дядя футболиста заявлял, что тот готов рассмотреть вариант возвращения в Россию. Сам Натхо не делал заявлений на этот счет. Последним клубом в карьере полузащитника был сербский "Партизан".
Источник: Sport24
Даса: Натхо - мой самый близкий друг. Я буду рад увидеть Бибраса где угодно, даже в "Динамо"
Защитник "Динамо" Эли Даса заявил, что был бы рад видеть своего друга Бибраса Натхо в клубе.
Фото: РИА Новости