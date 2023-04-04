- Вильмар еще не полностью восстановился, но чувствует себя очень хорошо. Все идет отлично. Думаю, в ближайшее время вернется на поле, - приводит комментарий Поссо Sport24.
Один из ключевых игроков "Зенита" колумбиец Вильмар Барриос, играющий на позиции опорного хавбека, продолжает залечивать свое повреждение, которое он получил в поединке против "Химок" (3:2). Футболист пропустил игры с "Динамо" (1:1, 5-6 пен.) в Кубке, ЦСКА (0:1) в РПЛ. В 21 туре дружина Сергея Семака сумела без колумбийца обыграть "Урал" (2:0) и увеличить отрыв от "Спартака" до 10 очков. В матче с екатеринбуржцами на позиции опорника играл бразилец Вендел. В этом сезоне Барриос сумел забить 1 гол и отдал 2 голевых паса на своих партнеров по команде в 19 встречах национального первенства. Следующим соперником петербуржцев станет "Локомотив" Артема Дзюбы.
Агент: в ближайшее время Барриос вернется на поле
Агент Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о том, когда игрок сможет помочь "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"