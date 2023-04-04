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Канчельскис: когда "Спартак" проигрывает, для меня это лучший день

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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился своими эмоциями от поражения "Спартака" в матче с "Уралом" (1:2) в рамках Кубка России.
Фото: Global Look Press
- С этим "Спартаком" давно уже все ясно. Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки. Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день ха-ха. Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас. Для меня это самый лучший "Спартак". Не знаю, что им в этой жизни вообще может помочь, - приводит мнение Канчельскиса Sport24.

Сегодня "Спартак" гостил в Екатеринбурге. В соперниках у дружины Абаскаля был местный "Урал". По итогам 90 минут поединка хозяева сумели одержать победу, забив по голу в каждом из таймов. Примечательно, что за весеннюю часть российского футбольного сезона это уже третья встреча между "шмелями" и москвичами. Обе предыдущих игры закончились вничью (2:2, 1:1). У столичного коллектива всего одна победа в 6 последних поединках. В 19 м туре был обыгран "Факел" (3:2). После 21 тура "Спартак" имеет на своем счету 41 очко и замыкает лидирующую тройку, отставая от "Зенита" на 10 баллов.

В Кубке России команде Абаскаля теперь предстоит играть в Пути регионов. Следующий матч "Спартак" проведет уже в рамках в РПЛ. Соперником москвичей станет другой столичный клуб "Динамо". Игра первого круга между коллективами закончилась минимальной победой команды Йокановича. Победный гол на счету Константина Тюкавина.


Кубок России Спартак Канчельскис
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