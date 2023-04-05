"Процесс начался. Прошла рабочая встреча. Что-то обсудили, но это внутренняя кухня. Пока рано о чем-то говорить", - цитирует агента "СЭ".
Опорный хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов является капитаном клуба. Воспитанник академии "железнодорожников" играет за основную команду с лета 2016 года. В этом сезоне полузащитник сыграл 19 матчей за москвичей в РПЛ и отличился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами. В Кубке России на счету 26-летнего россиянина 7 игр, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.
Агент Баринова - о продлении соглашения с "Локомотивом": процесс начался, но пока рано о чем-то говорить
Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин поделился информацией о ходе переговоров по продлению контракта футболиста с московским клубом.
Фото: РИА Новости