- Осинькин в перерыве сказал, что мы играем не в свою игру, надо исправить ошибки и брать мяч под контроль — как раз это мы и выполнили во втором тайме. Сейчас нет никакой трагедии. Все адекватно понимают, что это невезение. Я надеюсь, что когда-то это закончится. Самое главное, что мы хорошо играем, - приводит мнение Писарского "Чемпионат".
"Крылья Советов" не знают побед уже 7 поединков подряд (4 поражения и 3 ничьих). Вот и вчера в кубковой встрече с ЦСКА за право сыграть в финале Пути РПЛ самарцы потерпели поражение, забив единственный гол в собственные ворота. Теперь волжане будут пытаться выйти в суперфинал, который состоится в "Лужниках", через нижнюю сетку. В РПЛ команда после 21 тура занимает 12 место. 27-летний центрфорвард дружины Игоря Осинькина Владимир Писарский, забивший 17 голов в осенней части российского футбольного сезона, за 8 игр второй половины сумел отправить в сетку ворот соперников всего 3 мяча. Прервать свою неудачную серию "Крылья Советов" и российский форвард попробуют уже в эти выходные в рамках 22-го тура РПЛ. В соперниках – "Сочи" Курбана Бердыева.
Писарский – о безвыигрышной серии "Крыльев Советов": самое главное, что мы хорошо играем
Российский футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился соображениями по поводу поражения от ЦСКА (0:1) в Кубке России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"