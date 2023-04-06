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Камоцци: Малком может заменить Месси в "ПСЖ". Он знает чемпионат Франции

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Франко Камоцци, оказывавший консультационные услуги Леониду Федуну, поделился мнением по поводу желания Малкома вернуться в европейские лиги.
Фото: Getty Images
- Для крупного игрока нормально стремиться к более высокому уровню. Что касается "ПСЖ", Малком может заменить Месси. Он знает чемпионат Франции, - приводит мнение Камоцци "Матч ТВ".

Недавно Малком признался, что хотел бы снова вернуться в топ-5 лиг и выступать в еврокубках. Перешедший за 40 млн евро в "Зенит" из "Барселоны" новоиспеченный гражданин РФ в этом сезоне сумел забить 19 голов и оформить 7 ассистентских действий в 27 встречах за дружину Сергея Семака. Нападающий является лидером по голевым действиям действующего чемпиона. Этой зимой игрока в своем составе хотел видеть французский гранд "ПСЖ", который вел переговоры об аренде с "Зенитом". Но россияне не захотели отпускать Малкома. За весенний отрезок футболист провел 4 игры, в которых забил 4 гола. В 22 туре Малком попробует увеличить число результативных действий. В соперниках - "Локомотив".


Малком Зенит Камоцци
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