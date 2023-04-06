- Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".
"Краснодар" сумел пройти дальше по турнирной сетке ,обыграв своих соседей "Ростов" в южном дерби. "Быкам" удалось выйти вперед благодаря голу армянского хавбека Эдуарда Сперцяна, который удачно воспользовался неточным пасом Песьякова. В оставшееся время в первой половине игры дружина Ивича контролировала игру и ушла на перерыв, ведя в счете. Но во вторые 45 минут ростовчане перехватили инициативу и владели территориальным преимуществом, создавая моменты. Равенство на табло установил хавбек дончан Роман Тугарев. В серии 11-метровых были точнее игроки "Краснодара". Теперь "быки" сыграют с "Крыльями Советов" за право выйти в финал Пути регионов. Игра снова пройдет на домашней арене краснодарского клуба. В 22 туре РПЛ "Краснодар", занимающий 7-ю строчку, сыграет с "Пари НН", матч пройдет уже в эти выходные.
Ивич: не планировали играть без мяча, но "Ростов" заставил нас попотеть
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич поделился своими соображениями по поводу хода кубкового поединка против "Ростова" (1:1, 5-3 пен.).
Фото: ФК "Краснодар"