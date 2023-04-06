- Выходил на серию пенальти с улыбкой? Для меня это в удовольствие, радостно. Бывает нечасто. Одному пенальти иногда радуюсь, но затем расстраиваюсь, если мне забивают. А когда серия — это интересно. Серия пенальти — это когда равные шансы у команд. У меня есть спортивный интерес победить.
Матч первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России между "Краснодаром" и "Ростовом" завершился серией пенальти после того, как основное время встречи закончилось вничью 1:1. 11-метровые удары удачнее исполнили футболисты краснодарцев, реализовавшие пять своих попыток. Игроки "Ростова" лишь трижды смогли поразить ворота Матвея Сафонова. "Краснодар" 18 апреля сыграет во втором этапе полуфинала Пути регионов с самарскими "Крыльями Советов" за право выхода в финал нижней части сетки Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Сафонов: играть в серии пенальти для меня в удовольствие, радостно. У меня спортивный интерес победить
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что играть в серии пенальти для него в удовольствие.
Фото: ФК "Краснодар"