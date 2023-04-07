- Мы с Егором Дружининым давно дружим, он попросил меня поддержать его в этой идее. Я поддерживаю команду Медиалиги, но, правда, в связи с занятостью и событиями пока ни на одной тренировке еще не был. Надеюсь, что это случится. И да, в перспективе вы можете меня там увидеть.
Егор Дружинин - известный актер и хореограф. У него есть своя команда футбольной Медиалиги "Дружина". В медийной лиге было сыграно уже два сезона, победителями обоих из которых стала команда 2DROTS, некоторая время назад обыгравшая в товарищеском матче клуб Российской Премьер-Лиги ЦСКА со счетом 2:0. Новый сезон Медиалиги должен стартовать в конце апреля этого года.
Источник: ТАСС
Фигурист Авербух: в перспективе вы можете меня увидеть в составе команды футбольной Медиалиги
Российский фигурист Илья Авербух заявил о готовности сыграть в матче футбольной Медиалиги за команду Егора Дружинина.
Фото: ТАСС