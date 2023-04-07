Как сообщает источник, российский атакующий хавбек "Зенита" Александр Ерохин и левый вингер Густаво Мантуан пропускают тренировку и не полетят с командой на гостевую игру с московским "Локомотивом".
В этом сезоне Ерохин принял участие в 24 матчах за клуб, проведя на поле суммарно 502 минуты. На его счету один забитый гол и один ассист. 21-летний бразилец Мантуан сыграл 23 игры, отличился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей за 622 минуты.
"Локомотив" примет "Зенит" в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 9 апреля. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Ерохин и Мантуан пропустят матч с "Локомотивом"
Хавбеки "Зенита" Александр Ерохин и Густаво Мантуан не полетят в Москву на матч с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"