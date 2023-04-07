"Есть ли шанс увидеть Барриоса на поле? Шанс увидеть есть, он тренируется вместе с командой. Примем решение о его участии непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние", - приводит слова главного тренера пресс-служба клуба.
Вильмар Барриос, выступающий на позиции опорного полузащитника, получил травму плеча в домашнем матче 19-го тура РПЛ с "Химками" (3:2). В текущем сезоне 29-летний колумбиец забил один мяч и отдал две результативные передачи в 19 поединках. Следующим соперником "сине-бело-голубых" в чемпионате России станет московский "Локомотив".
Семак - о Барриосе: есть шанс увидеть его против "Локомотива". Футболист тренируется вместе с командой
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал готовность хавбека Вильмара Барриоса вернуться на поле после травмы.
Фото: Globall Look Press