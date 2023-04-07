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Червиченко: "Спартак" пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству. Понимаете, клуб истерит на этой теме

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко порассуждал о давлении красно-белых на судейский корпус.
Фото: Telegram-канал Александра Соболева
– От "Спартака" в матче с "Динамо" вообще ничего не жду. Сейчас "Динамо" выглядит предпочтительнее. Главная проблема "Спартака" – отсутствие Джикии и центра обороны. Понимаете, клуб истерит на этой теме [судейства]. И пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству.

Мне эта тактика не нравится. Потому что ей могут начать пользоваться все. Сегодня одни истерят, завтра другие. "Ростов" же спокойно себя ведет. Хотя вчера Безбородов не поставил 100%-й пенальти. Но у нас принимаются только истерики "Спартака". Остальные остаются без реакции, – приводит слова Червиченко "РБ Спорт".

Рестарт сезона ознаменовался серией грубых судейских ошибок против "Спартака". Наибольший резонанс вызвал преждевременный свисток Виталия Мешкова, который привел к отмене последующего гола форварда красно-белых Александра Соболева в ворота "Урала" (2:2). Подмосковный арбитр с тех пор не получал назначений в качестве главного судьи на матчи высшего дивизиона чемпионата России.

В прошлые выходные "Спартак" на своем поле так и не сумел распечатать ворота вратаря "Ахмата" Гиорги Шелии. Встреча в рамках 21-го тура чемпионата России завершилась безголевой ничьей. Хозяева владели преимуществом, но так и не смогли воплотить его в забитые мячи. Голкипер грозненской команды справедливо был признан лучшим футболистом той встречи.

На пресс-конференции после финального свистка главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль разразился критикой в адрес арбитра встречи Алексея Сухого за то, что он снисходительно относился к систематическим затяжкам игрового времени голкипера "Ахмата" Шелии. Высказывания испанца попали на радары КДК РФС, который по итогам заседания оштрафовал наставника "Спартака" на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение.


Червиченко Спартак Динамо
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