- "Спартак" очень хорошая и сильная команда. Это одна из лучших команд в стране. Думаю, это главный преследователь "Зенита" в нашем чемпионате, - приводит мнение Швеца "СЭ".
В данный момент "Зенит" и "Спартак" разделают 10 очков. В предыдущем туре дружина Гильермо Абаскаля не сумела на свой домашней арене обыграть "Ахмат" (0:0), а "Зенит" дважды поразил ворота "Урала" (2:0) и взял свои три очка. Также москвичи после ничьей с грозненским коллективом опустились на 3-ю строчку, пропустив вперед себя "Ростов", который отстает от лидера национального первенства на 7 баллов. "Спартак" не может победить уже 4 матча подряд. Отметим, что "Зениту" и красно-белым еще предстоит сыграть друг с другом в Санкт-Петербурге. В 22 туре "Спартак" встретится с "Динамо", а петербуржцы приедут в гости к "Локомотиву". В розыгрыше осталось 27 очков.
Хавбек "Ахмата" Швец: "Спартак" - одна из лучших команд в стране. Думаю, это главный преследователь "Зенита"
Российский футболист Ахмата Антон Швец поделился мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: РИА Новости