- Каким я вижу будущее Малкома и Клаудиньо в Питере? Если они останутся, то вижу светлое будущее, а если нет — светлое европейское будущее. Естественно, что наши ведущие бразильцы востребованы на рынке. Понятно, что на них будут предложения.
Малком и Клаудиньо некоторое время назад стали гражданами Российской Федерации по соответствующему указу президента России Владимира Путина. В этом из видеороликов в Сети нападающий "Зенита" продемонстрировал общественности полученный бордовый паспорт. Ранее Малком в интервью зарубежным СМИ не исключил варианта, при котором проводит в Санкт-Петербурге свой последний сезон. Нападающий заявил, что его главной целью является стать чемпионом в этом сезоне, после чего оне может рассмотреть варианты перехода в топ-клуб.
Источник: Sport24
Аршавин: если Малком и Клаудиньо уйдут из "Зенита", вижу у них светлое европейское будущее
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что видит светлое будущее в Европе для Малкома и Клаудиньо в случае ухода из "Зенита".
Фото: РИА Новости