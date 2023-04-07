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Сенников: если Дзюба будет играть на таком уровне и дальше, то может вернуться в "Зенит" или "Спартак"

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Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников предположил, что нападающий Артем Дзюба может в будущем вернуться в "Зенит" или "Спартак".
Фото: "Чемпионат"
- Если Дзюба доиграет сезон на таком же высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду. Тут уже кто лучше контракт предложит, здесь железнодорожники не будут хозяевами ситуации. Вдруг Дзюба вернется в "Зенит", "Спартак" или перейдет в ЦСКА.

Артем Дзюба является воспитанником московского "Спартака", однако покинул родную команду в 2015 году, перейдя в состав принципиального соперника красно-белых, санкт-петербургского "Зенита", в котором провел восемь лет, после чего покинул клуб с берегов Невы летом 2022 года. После ухода Дзюбы из "Зенита" в СМИ появлялись слухи о возможном переходе форварда в ЦСКА, однако он перешел в турецкий "Адана Демирспор", из которого ушел в ноябре 2022 года. Зимой нападающий присоединился к "Локомотиву".

Источник: Metaratings


Спартак Локомотив Зенит ЦСКА Дзюба Сенников
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