- "Локомотив" сейчас заряжен, находится в хорошей форме, в раздевалке порядок, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова! Для него сейчас каждый матч принципиальный.
Матч "Локомотива" с "Зенитом" в 22-м туре РПЛ состоится уже завтра, 9 апреля. Нападающий железнодорожников Артем Дзюба, который ранее на протяжении восьми лет играл за сине-бело-голубых, заявил, что хочет побить рекорд экс-форварда петербуржцев Александра Кержакова по голам среди российских игроков в официальных матчах. Кержаков за свою карьеру забил 233 гола.
Источник: "Чемпионат"
Погребняк - о матче "Зенит" - "Локомотив": москвичи заряжены, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова!
Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк высказался о гонке нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы за рекордом Александра Кержакова.
Фото: "Чемпионат"