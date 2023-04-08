- По?моему, не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо как и "Спартаку" провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти. То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК, - приводит комментарий Гафина "Матч ТВ".
"Динамо" на гостевом поле в дерби со "Спартаком" упустило победу, пропустив на 88-й минуте с пенальти, которое забил центрфорвард Соболев. Эпизод в штрафной команды Славиши Йокановича между Эли Даса и Романом Зобниным вызвал много споров среди болельщиков. Бывшие арбитры, выступающие в роли экспертов, Сергей Хусаинов, Сергей Лапочкин и Игорь Федотов высказали мнение, что рефери из Ростова Сергей Иванов, судивший данный поединок, не должен был назначать пенальти. Напомним, что ранее руководство и команда "Спартака" провели встречу с судейским корпусом, в ходе которой стороны дискутировали о различных эпизодах.
"Динамо" не может победить уже 3 игры подряд. По итогам 22 туров московский коллектив располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 36 очков. В следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Пари НН".
Член СД "Динамо" Гафин: нам надо как и "Спартаку" встретиться с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти
Член Совета Директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался по поводу 11-метрового, поставленного в ворота бело-голубых в матче со "Спартаком" (3:3).
Фото: ФК "Динамо"