Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
УралЗавершен
Спартак
3 - 3 3 3
ДинамоЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Велес
1 - 2 1 2
АланияЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
КубаньЗавершен
Акрон
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
ЧелсиЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
НоттингемЗавершен
Лестер Сити
0 - 1 0 1
БорнмутЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
НьюкаслЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
Брайтон энд ХоувЗавершен
Фулхэм
0 - 1 0 1
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
1 - 4 1 4
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
2 - 1 2 1
ЭльчеЗавершен
Эспаньол
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Реал
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
2 - 2 2 2
МонцаЗавершен
Фиорентина
1 - 1 1 1
СпецияЗавершен
Аталанта
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Сампдория
2 - 3 2 3
КремонезеЗавершен
Торино
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Верона
2 - 1 2 1
СассуолоЗавершен
Лацио
2 - 1 2 1
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
2 - 1 2 1
УнионЗавершен
Майнц
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Аугсбург
1 - 3 1 3
КельнЗавершен
Байер
3 - 1 3 1
АйнтрахтЗавершен
Фрайбург
0 - 1 0 1
БаварияЗавершен
Герта
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Ницца
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен

Член СД "Динамо" Гафин: нам надо как и "Спартаку" встретиться с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член Совета Директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался по поводу 11-метрового, поставленного в ворота бело-голубых в матче со "Спартаком" (3:3).
Фото: ФК "Динамо"
- По?моему, не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо как и "Спартаку" провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти. То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК, - приводит комментарий Гафина "Матч ТВ".

"Динамо" на гостевом поле в дерби со "Спартаком" упустило победу, пропустив на 88-й минуте с пенальти, которое забил центрфорвард Соболев. Эпизод в штрафной команды Славиши Йокановича между Эли Даса и Романом Зобниным вызвал много споров среди болельщиков. Бывшие арбитры, выступающие в роли экспертов, Сергей Хусаинов, Сергей Лапочкин и Игорь Федотов высказали мнение, что рефери из Ростова Сергей Иванов, судивший данный поединок, не должен был назначать пенальти. Напомним, что ранее руководство и команда "Спартака" провели встречу с судейским корпусом, в ходе которой стороны дискутировали о различных эпизодах.

"Динамо" не может победить уже 3 игры подряд. По итогам 22 туров московский коллектив располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 36 очков. В следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Пари НН".


Динамо Спартак Гафин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Зобнин - о пенальти: меня задержали, я упал - вот и все 4
08 апреля
"Реал" на своем поле проиграл "Вильярреалу" в матче с пятью голами
Экс-арбитр Федотов: теперь снова пойдут разговоры, что "Спартаку" помогли после встречи с судьями 1
Тихонов: Кейта Бальде заменил Промеса? Да, он забивает голы, но толку от них, если "Спартак" не выигрывает
Терехин - о ничьей со "Спартаком": "Динамо" повезло. Матч был проигрышный. Просто катастрофа в обороне эксклюзив
Булыкин: Джикия и Промес должны выздороветь, и "Спартак" сможет побороться за место выше третьего эксклюзив
Член СД "Динамо" Гафин: нам надо как и "Спартаку" встретиться с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти 4
Экс-судья ФИФА Хусаинов: динамовцы забили два гола "Спартаку" из "вне игры" 1 эксклюзив
Абаскаль – о ничьей с "Динамо": Я зол. Мы заслуживали победы
Хаджи - о ничьей с "Динамо": "отмазались" - уже хорошо. Какая-то странная, непонятная игра у команды опять 3 эксклюзив
Экс-арбитр Лапочкин: не вижу оснований для пенальти в ворота "Динамо". Зобнин почувствовал руку и захотел упасть 6
Экс-игрок ЦСКА Гайч ударом почти с центра поля на 95-й минуте принес "Вероне" победу над "Сассуоло" 1
Хусаинов – об 11-метровом в ворота "Динамо": "левый" пенальти. Грубая ошибка судьи, повлиявшая на результат 21 эксклюзив
Соболев: могли забивать и четвертый. Результат удовлетворительный 8
"Спартак" не может победить уже 5 матчей подряд 7