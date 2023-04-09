- Думаю, игра будет интересная и 100 % голевая. Фаворит всё равно "Зенит", но хочется, чтобы "Локомотив" сыграл вничью. Поэтому жду 2:2, - передает слова Булыкина Sport24.
9 апреля в матче 22 тура Российской премьер-лиги на столичной "РЖД Арене" встретятся московский "Локомотив" и петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав в 21 матче 51 очко, отрыв от идущего вторым "Ростова" составляет 7 очков. Красно-зеленые с 25 очками находятся на 11 строчке, но являются лучшей командой лиги в весенней части, единственными из всех набрав 12 очков из 12 возможных.
Булыкин: игра между "Локомотивом" и "Зенитом" будет интересная и 100 % голевая
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказал мнение о предстоящем матче "железнодорожников" с "Зенитом" в рамках 22 тура РПЛ.
Фото: ТАСС