- Почти на каждом угловом можно ставить такие пенальти. Когда мяч летит уже в голову или в ногу атакующего игрока и его хватают — это пенальти. На всех стандартах куча таких моментов, нарушений, контактов. По мне, спорный момент. Судейство тоже вызывает вопросы, - приводит мнение Дьякова "РБ Спорт".
Вчера "Динамо" к 84-й минуте обыгрывало в гостях "Спартак" со счетом 3:2. Но после подачи стандартного положения в штрафной площадке дружины Йокановича произошел эпизод борьбы между защитником Эли Дасой и Романом Зобниным, который главный рефери поединка ростовчанин Сергей Иванов оценил как нарушение правил и указал на "точку". ВАР не согласился с решение судьи в поле и предложил ему пересмотреть эпизод на мониторе. Но даже после этого Иванов оставил свое первоначальное решение в силе. 11-метровый уверенно реализовал Соболев и принес "Спартаку" 1 очко. Решение судьи вызвало шквал негодования среди футбольных болельщиков. Ряд судейских экспертов высказал мнение о том, что пенальти не было.
Дьяков – об 11-метровом в ворота "Динамо": почти на каждом угловом можно ставить такие пенальти
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков поделился своей точкой зрения на пенальти в ворота бело-голубых в матче со "Спартаком" (3:3).
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