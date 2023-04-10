- Можно ли "Зенит" поздравить с чемпионством? Ещё рано, подождите чуть-чуть.
"Зенит" смог переиграть в 22-м туре РПЛ московский "Локомотив", у которого до встречи с петербуржцами была серия из четырех побед подряд. Игра завершилась со счетом 2:1. Команда с берегов Невы лидирует в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от идущего вторым "Ростова" на 10 очков, сыграв на одну встречу больше.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Зенита": поздравлять с чемпионством еще рано, подождите чуть-чуть
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что пока рано поздравлять петербуржцев с чемпионством в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"