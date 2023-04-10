По информации источника, Курбан Бердыев, руководивший "Сочи" с ноября прошлого года, покинул кресло главного тренера команды. Дмитрий Хохлов будет исполнять обязанности наставника команды до окончания текущего сезона.
Напомним, контракт Бердыева с сочинцами было рассчитано до июня 2025 года. Под руководством российского специалиста сочинская команда одержала 2 победы и потерпела три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей - 5:9.
Источник: Metaratings
Metaratings: Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи". Хохлов возглавил команду
Главный тренер "Сочи" Курбан Бердыев ушел с поста наставника клуба.
Фото: ФК "Сочи"