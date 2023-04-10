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Мансилья: "Оренбургу" не хватило немного времени в концовке, чтобы выиграть

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Аргентинский футболист "Оренбурга" Брайан Мансилья прокомментировал итоги поединка 22-го тура РПЛ против "Ростова" (2:2).
Фото: ФК "Оренбург"
- Проблема была в том, что мы не могли контролировать мяч так же, как в первом тайме. Нам не хватило немного времени в концовке, чтобы выиграть эту игру, - приводит комментарий Мансильи "Матч ТВ".

Сегодня дружина Марцела Лички не сумела на своей домашней арене обыграть "Ростов" Валерия Карпина. При том, что к 80-й минуте "Оренбург" обыгрывал ростовчан со счетом 2:0. Но южный коллектив забил два гола и вырвал ничью. Отметим, что счет в игре открыл аргентинский форвард Брайан Мансилья, который красивым дальним ударом переправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова. Также голами отметились Обухов, Голенков и Осипенко. По итогам поединка южноуральцы имеют в своем активе 33 очка и располагаются на 8-й строчке.


Оренбург Мансилья
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