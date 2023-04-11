По информации источника, "Зенит" может рассмотреть вариант перехвата защитника у московского "Локомотива", с которым тот подписал предварительный контракт прошедшей зимой.
Соглашение Самошникова с "Рубином" истекает ближайшим летом, он может вести переговоры с любым клубом.
25-летний левый крайний защитник отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами в 21 матче за "Рубин" в текущем сезоне.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" может попытаться перехватить Самошникова у "Локомотива"
"Зенит" продолжает проявлять интерес к защитнику "Рубина" Илье Самошникову.
Фото: ФК "Рубин"