- Если бы в какой-то момент Дзюба вырос в плане житейской мудрости и повзрослел, то это сильно помогло бы ему в карьере. К сожалению, такие мальчишеские поступки выдают в нём юношу, хотя, казалось бы, пора уже повзрослеть. Ситуация с Семаком после игры выглядела так: мальчик и мужчина. Я бы так это назвал. Мудрость не появляется с рождения, но со временем она у Дзюбы появится.
Артему Дзюбе 34 года. В "Зенит" он перешел из "Спартака" в возрасте 26 лет и покинул санкт-петербургский клуб в прошлом году после восьми сезонов в сине-бело-голубой форме. В последнем матче 22-го тура РПЛ "Локомотив", за который сейчас выступает нападающий, встречался с "Зенитом" на своем поле и потерпел поражение 1:2. Дзюба после матча попал в центр скандала, отказавшись пожимать руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. Наставник "Зенита" оклик игрока "Локомотива" и протянул ему руку, однако Дзюба, обернувшись на Семака, отвернулся и продолжил свой путь в подтрибунные помещения "РЖД Арены".
Источник: "Чемпионат"
Игонин: ситуация с Дзюбой и Семаком после игры выглядела так: мальчик и мужчина. Мудрость не появляется с рождения
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал инцидент между Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"