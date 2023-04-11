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Ненахов - о цели "Локомотива" на остаток сезона: будет хорошо, если займем место в первой восьмерке

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Российский защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, какая цель стоит перед командой на остаток сезона.
Фото: РПЛ
"Не загадываем о месте. Мы просто идем от матча к матчу. Место в первой восьмерке? Будет хорошо, но мы идем постепенно", - цитирует Ненахова "СЭ".

После 22 проведенных туров "Локомотив" занимает 11-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе команды 25 набранных очков. От восьмой строчки подопечные Михаила Галактионова отстают на данный момент на восемь баллов. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России осталось сыграть 8 матчей.


Ненахов Локомотив
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