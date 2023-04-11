"Хотел бы поработать в сборной России? Я - тренер "Зенита", и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший", - приводит слова Семака "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Карпин совмещает работу главным тренером сборной России и "Ростова". Он руководит национальной командой с июля 2021 года.
Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством "сине-бело-голубые" завоевали 4 золотых медали РПЛ подряд. Также при 47-летнем российском специалисте команда выигрывала Кубок России и трижды становилась обладателем Суперкубка страны.
Семак - о работе в сборной России: мне "Зенита" сейчас хватает более чем
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, хочет ли он возглавить сборную России.
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