По сведениям источника, 22-летний уроженец Ставрополя не останется в "Краснодаре" после окончания сезона. Приоритетными вариантами продолжения карьеры называют клубы итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги. Как утверждает источник, клубы из этих стран проявляют к Сперцяну предметный интерес.
Южане получат за игрока сборной Армении предусмотренные контрактом отступные в сумме 15 миллионов евро за разрыв действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2026 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Сперцян точно покинет "Краснодар" летом, приоритетные варианты продолжения карьеры – Серия А и Бундеслига
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян точно покинет российский клуб в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"