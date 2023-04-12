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Сазонов - о смене спортивного гражданства: выбор сделал вместе с семьей. Для меня Грузия - это мать, Россия - отец

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Защитник "Динамо" Саба Сазонов высказался по поводу своего решения выступать за сборную Грузии.
Фото: "Матч ТВ"
- Скажу одно: выбор я сделал вместе с семьей. А вопрос считаю не совсем правильным. Когда делаешь выбор, тебя не спрашивают, почему. Есть факт: у меня две родины. С детства двойное гражданство. Для меня Грузия — это мать, Россия — отец. Между родителями никогда не выбирают, - приводит комментарий Сазонова Sport24.

Уроженец Санкт-Петербурга Саба Сазонов, играющий на позиции центрального защитника, провел в РПЛ 26 поединков. Пока футболисту "Динамо" не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. Отметим, что Саба – выпускник академии "Зенита". За взрослую петербуржскую команду он провел всего 1 встречу. Осенью Сазонов принял решение защищать цвета сборной Грузии. Футболист уже успел провести 2 игры за юношескую команду и 2 матча за взрослую. В феврале защитнику исполнился 21 год. Его договор с "Динамо" рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны европейских клубов. В этом сезоне Саба, являясь стабильным игроком основы "Динамо", провел за дружину Славиши Йокановича 28 встреч во всех турнирах. В следующем туре москвичи сыграют с "Пари НН".


Сазонов Сборная России Сборная Грузии Динамо
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