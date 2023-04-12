- Он очень ждет момента, когда приедет сюда сам. Я считаю, что Ду Кейрос — большой футболист, очень талантливый, он будет прогрессировать здесь. Уверен и в том, что он быстро адаптируется к местному футболу, ведь в «Зените» ему помогут в этом. Я абсолютно уверен, что он принесет много пользы клубу, - приводит мнение Ренана "СЭ".
Центральный хавбек Ду Кейрос и Роберт Ренан в 2022 году вместе защищали цвета "Коринтианса". Зимой этого года футболистов захотел выкупить "Зенит". Руководству петербуржского клуба удалось договориться о том, что 19-летний центральный защитник прибудет в Санкт-Петербург уже зимой, в его одноклубник Ду Кейрос наденет сине-бело-голубую футболку только летом. Хавбек провел за "Коринтианс" 93 поединка, в которых сумел забить 3 гола и отдать 4 голевых паса на своих партнеров. В этом сезоне футболист сыграл 11 матчей, в которых отметился 1 желтой карточкой. В январе Ду Кейросу исполнилось 23 года. Футболист станет 8 бразильцем в составе дружины Сергея Семака.
Ренан: Ду Кейрос - большой футболист, очень талантливый, он будет прогрессировать в "Зените"
Защитник "Зенита" Роберт Ренан поделился мыслями по поводу своего бывшего одноклубника Ду Кейроса, который летом пополнит состав петербуржцев.
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