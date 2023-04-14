- Есть ли мечта поиграть в Европе и попасть в сборную? Конечно, любой футболист хочет попробовать себя в одной из топ-лиг. Я выступал в Португалии, сейчас – в России. Но я живу сегодняшним днём. И хочу побеждать здесь и сейчас. А что касается сборной, то, как и все, однажды мечтаю надеть её футболку. Думаю, шансы есть у всех. Для этого нужно качественно работать. Уверен, за всеми футболистами следят.
Ранее в сборную Бразилии из "Зенита" был вызван 19-летний защитник Роберт Ренан, пополнивший состав клуба из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно. Футболист не дебютировал за "селесао", проведя товарищеские матчи на скамейке запасных. Родригао перешел в "Зенит" прошлым летом из "Сочи". 27-летний центральный защитник ни разу в своей карьере не играл за сборные Бразилии различных возрастов. Футболист не исключил варианта получения российского гражданства в будущем. В 24 сыгранных матчах за "Зенит" Родригао забил один гол.
Источник: Metaratings
Защитник "Зенита" Родригао: мечтаю надеть футболку сборной Бразилии. Думаю, шансы есть у всех
Защитник "Зенита" Родригао признался, что у него есть мечта сыграть за сборную Бразилии.
Фото: "Чемпионат"